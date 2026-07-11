  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Video / İran'ın Şehit Lideri İçin Hazırlanan Duygusal Klip Büyük Beğeni Topladı

11 Temmuz 2026 - 17:13
News ID: 1838774
Video / İran'ın Şehit Lideri İçin Hazırlanan Duygusal Klip Büyük Beğeni Topladı

İran'ın şehit liderini konu alan ve hayatından kısa kesitlere yer veren etkileyici bir video klip, sosyal medyada ilgi gördü. Eser, liderin mücadelesini ve geride bıraktığı mirası duygusal bir anlatımla izleyicilere aktarıyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:  İran'ın şehit lideri anısına hazırlanan yeni bir video klip, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Duygusal sahneler ve etkileyici görseller eşliğinde hazırlanan klipte, şehit liderin yaşamından ve mücadelesinden kısa kesitlere yer verildi.

İzleyiciler tarafından beğeniyle karşılanan çalışma, şehit liderin bıraktığı siyasi ve manevi mirası hatırlatırken, onun düşüncelerini ve direniş anlayışını kısa ancak etkileyici bir anlatımla yansıtıyor. Klip, özellikle Direniş Ekseni'ne destek veren çevrelerde yoğun ilgi gördü.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha