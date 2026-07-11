Video / İran'ın Şehit Lideri İçin Hazırlanan Duygusal Klip Büyük Beğeni Topladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'ın şehit lideri anısına hazırlanan yeni bir video klip, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Duygusal sahneler ve etkileyici görseller eşliğinde hazırlanan klipte, şehit liderin yaşamından ve mücadelesinden kısa kesitlere yer verildi.

İzleyiciler tarafından beğeniyle karşılanan çalışma, şehit liderin bıraktığı siyasi ve manevi mirası hatırlatırken, onun düşüncelerini ve direniş anlayışını kısa ancak etkileyici bir anlatımla yansıtıyor. Klip, özellikle Direniş Ekseni'ne destek veren çevrelerde yoğun ilgi gördü.