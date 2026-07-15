Independent: Trump’ın İran savaşı çıkmaza saplandı, 32. kez “zafer” ilan etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Independent gazetesi başyazısında ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik politikalarını ağır bir dille eleştirdi. Gazete, Trump’ın sürekli olarak pozisyon değiştirmesine rağmen gerilimi sona erdirecek bir yol bulamadığını, aksine Washington’u İran’la “bitmeyen bir savaşın” içine sürüklediğini belirtti.

Hürmüz’de geri adım, ateşkes çöktü

Independent, Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere %20 gümrük vergisi uygulama tehdidinden geri çekilmesine ve İran limanlarına yönelik ablukanın yeniden başlamasına dikkat çekti. Gazeteye göre, sadece bir ay önce imzalanan ateşkes anlaşması ve varılan mutabakat çoktan çökmüş durumda; barış umudu ise her zamankinden daha uzak görünüyor.

Yazar, bu anlaşmayı “bir dizi yanlış anlamaya dönüşen bir uzlaşı” olarak tanımlarken, Beyaz Saray’ın çelişkili politikalarını krizin tırmanmasının asıl sebebi olarak gösterdi.

32 kez “zafer” iddiası, sıfır sonuç

Gazete, Trump’ın bugüne kadar tam 32 kez İran karşısında zafer kazandığını iddia ettiğini, bunlardan beşinin ise sadece 13 saniyelik tek bir videoda dile getirildiğini ironik bir dille aktardı. Independent’e göre Trump her “savaş bitti” açıklamasında, İran kendi kozlarını kullanarak daha fazla taviz koparmayı başardı.

ABD’nin her yeni saldırısının ardından küresel piyasaların sarsıldığı, petrol fiyatları ve enflasyonun yükseldiği belirtilen yazıda, bu politikaların maliyetinin sonunda ABD’ye geri döndüğü vurgulandı.

İran Hürmüz’ü kontrol ediyor, Trump’ın stratejisi yok

Independent, yoğun baskılara, askeri saldırılara ve ağır yaptırımlara rağmen İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolünü sürdürdüğünü ve yönetim yapısının ayakta kaldığını ifade etti. Gazeteye göre Trump, bu kısır döngüden çıkış yolu bulamadığı gibi, zafer elde edecek bir strateji de ortaya koyamıyor.

Yazının sonunda, Trump’ın savaşçı politikasının yalnızca çatışmanın yayılma riskini ve bölgedeki istikrarsızlığı artırdığı, ABD’ye ise somut bir kazanım sağlamadığı değerlendirmesi yapıldı.