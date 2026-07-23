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Trump’tan Kritik Şart: Suudi Arabistan ile Sivil Nükleer Anlaşma İsrail Normalleşmesine Bağlı

23 Temmuz 2026 - 16:35
News ID: 1844107
Trump’tan Kritik Şart: Suudi Arabistan ile Sivil Nükleer Anlaşma İsrail Normalleşmesine Bağlı

ABD Başkanı Donald Trump, kişisel sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile gündemde olan sivil nükleer iş birliği anlaşmasının geleceğinin, Riyad yönetiminin İsrail ile normalleşme adımları atmasına bağlı olduğunu belirtti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, dış politika vizyonuna dair önemli bir açıklamaya imza attı. Truth Social platformu üzerinden paylaştığı mesajda Trump, Suudi Arabistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasında tasarlanan sivil nükleer enerji iş birliği anlaşmasının, bölgesel bir “normalleşme” şartına bağlandığını duyurdu. Trump’ın ifadeleri, Suudi Arabistan’ın İsrail ile diplomatik ilişkilerini normalleştirmesini, nükleer teknoloji transferinin ön koşulu olarak belirlediğini ortaya koyuyor.

Bu çıkış, Trump’ın “transaksiyonel” dış politika yaklaşımının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, söz konusu şartın ABD’nin Orta Doğu stratejisinde köklü bir değişikliğe işaret ettiğini savunuyor. Daha önce “İbrahim Anlaşmaları” ile başlayan bölgesel entegrasyon sürecini genişletmeyi hedefleyen bu yaklaşım, nükleer enerji gibi yüksek teknoloji içeren alanları, bölgedeki jeopolitik dengeleri değiştirme aracı olarak kullanmayı amaçlıyor.

Analistler, Riyad ile Tel Aviv arasındaki olası bir normalleşme sürecinin, Arap dünyasında ve genel Orta Doğu jeopolitiğinde dengeleri kökten sarsabileceğine dikkat çekiyor. Trump’ın bu açıklaması, sadece bir nükleer anlaşmanın önünü açmakla kalmayıp, aynı zamanda İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik buzları eritmek için Beyaz Saray’ın ağırlığını koyduğu bir “diplomatik paket” olarak yorumlanıyor.

Öte yandan, söz konusu şartın Suudi Arabistan cephesinde nasıl bir karşılık bulacağı ise merak konusu. Riyad yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail ile normalleşme sürecinin Filistin meselesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ve güvenlik kaygılarını ön planda tuttuğunu belirtmişti. Trump’ın bu stratejik hamlesinin, önümüzdeki dönemde bölgedeki tüm aktörler arasında yeni bir müzakere trafiğini tetiklemesi bekleniyor.

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