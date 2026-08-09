Trump’ın Grönland Resti Sürerken Teksaslı Şirketten İzinsiz Sondaj Hamlesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın stratejik kaynaklarına yönelik söylemleri ve bölgedeki nüfuzunu artırma çabaları siyasi arenada yankı bulmaya devam ederken, özel sektörün sahada attığı adımlar durumu daha karmaşık bir boyuta taşıdı. Son gelen raporlar, Teksas merkezli Greenland Energy şirketinin, Grönland yerel hükümetinden gerekli izinleri almaksızın enerji arama faaliyetlerine başlamak için lojistik hazırlık yaptığını gösteriyor.

Şirketin, bölgedeki yeraltı kaynaklarına erişim sağlamak amacıyla gerekli ruhsat süreçlerini baypas etme girişimi, Grönland yerel yönetiminde infial yarattı. Yetkililer, dışarıdan gelen bu tip “korsan” operasyonların adanın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve bölgenin doğal dengesine zarar vereceğini belirterek sert bir açıklama yayınladı.

Uzmanlar, Teksas merkezli şirketin bu hamlesinin tesadüf olmadığını, Trump yönetiminin Grönland’a yönelik yaklaşımından cesaret aldığını savunuyor. Trump’ın adayı bir “ekonomik ve stratejik varlık” olarak konumlandırması, birçok enerji devi için bölgeyi bir “altına hücum” sahasına dönüştürme riski taşıyor. Greenland Energy’nin, merkezi hükümetle yerel otoriteler arasındaki bu boşluktan faydalanarak fiili durum yaratmaya çalıştığı düşünülüyor.

Şu an için bölgedeki faaliyetleri durdurulmaya çalışılan şirketten resmi bir açıklama gelmezken, Trump yönetiminin bu özel girişim karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. Washington’dan gelecek olası bir “korumacı” tavır, hem Danimarka ile olan ilişkileri hem de bölgedeki çevresel güvenlik standartlarını ciddi bir krize sürükleyebilir.