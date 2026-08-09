Cizan Petrol Tesisine Hedefli Saldırı: Suudi Arabistan’a Yemen’den “Hava Sahası” Yanıtı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan’ın güneyinde bulunan Cizan şehrindeki petrol tesislerinde meydana gelen patlama, bölgedeki güvenlik dengelerini yeniden sarstı. Yemen tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırının, son dönemde Yemen hava sahasında artan askeri operasyonlara verilen bir yanıt olduğu ifade edildi.

Saldırı, Yemen’deki askeri faaliyetlerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşirken, hedef alınan tesislerde ciddi maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Bölgedeki kaynaklar, saldırının hem lojistik hem de ekonomik bir uyarı niteliği taşıdığını belirtiyor.

Suudi yetkililer tarafından saldırının teknik detaylarına ilişkin henüz resmi bir hasar raporu yayımlanmasa da, bölgedeki enerji altyapısına yönelik bu tür hamlelerin, Yemen iç savaşındaki denklemi “hava sahası kontrolü” eksenine kaydırdığı görülüyor. Yemen tarafı ise operasyonun, kendi hava sahasına yönelik izinsiz faaliyetlerin bir sonucu olduğunu vurgulayarak, sınır güvenliği ve hava sahası egemenliği konusundaki tutumunu sürdürüyor.