Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde haftalardır süregelen insani kriz ve yıkım, diplomatik kanallarda “ateşkes” başlığıyla tartışılmaya devam etse de, bölgedeki askeri hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. İsrail ordusunun farklı bölgelere yönelik ateş açması, bölge sakinleri için “güvenli alan” tanımının tamamen ortadan kalktığını gösteriyor.
Diplomatik Vaatler Sahadaki Gerçeği Değiştirmiyor: Gazze’de Ateşkes Söylemlerinin Gölgesinde Yeni Can Kaybı
9 Ağustos 2026 - 16:29
News ID: 1850639
Gazze’de uluslararası arenada yükselen ateşkes sesleri, sahada yankı bulmuyor. İsrail güçlerinin bölgenin farklı noktalarına yönelik aralıksız saldırıları, diplomatik vaatlerin sahada somut bir karşılığı olmadığını bir kez daha kanıtladı. Yaşanan son saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybederken, bölgedeki gerilim ateşkes beklentilerini boşa çıkarıyor.
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