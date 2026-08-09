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Diplomatik Vaatler Sahadaki Gerçeği Değiştirmiyor: Gazze’de Ateşkes Söylemlerinin Gölgesinde Yeni Can Kaybı

9 Ağustos 2026 - 16:29
News ID: 1850639
Diplomatik Vaatler Sahadaki Gerçeği Değiştirmiyor: Gazze’de Ateşkes Söylemlerinin Gölgesinde Yeni Can Kaybı

Gazze’de uluslararası arenada yükselen ateşkes sesleri, sahada yankı bulmuyor. İsrail güçlerinin bölgenin farklı noktalarına yönelik aralıksız saldırıları, diplomatik vaatlerin sahada somut bir karşılığı olmadığını bir kez daha kanıtladı. Yaşanan son saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybederken, bölgedeki gerilim ateşkes beklentilerini boşa çıkarıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde haftalardır süregelen insani kriz ve yıkım, diplomatik kanallarda “ateşkes” başlığıyla tartışılmaya devam etse de, bölgedeki askeri hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. İsrail ordusunun farklı bölgelere yönelik ateş açması, bölge sakinleri için “güvenli alan” tanımının tamamen ortadan kalktığını gösteriyor.

Uluslararası toplumun ateşkes yönündeki çağrıları ve taraflar arasında yürütülen mekik diplomasisi, sahadaki İsrail ateşini durdurmaya yetmedi. İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği son saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirirken, bölgedeki sivil halk, diplomasi masasında konuşulanların sahadaki mermileri susturmadığı gerçeğiyle her gün yüzleşmek zorunda kalıyor.

Bölgedeki görgü tanıkları, saldırıların belirli bir askeri hedef gözetmeksizin sivillerin bulunduğu alanları kapsadığını bildiriyor. Bu durum, ateşkes söylemlerinin yalnızca bir “kriz yönetimi aracı” olarak kullanıldığı ve gerçek bir ateşkesin, sahada askeri bir geri çekilme olmadan mümkün görünmediği yorumlarını güçlendiriyor.

Gazze’deki insani durumun giderek daha da ağırlaştığı bu süreçte, İsrail’in ateş açma yetkisi üzerindeki esneklik, sahadaki Filistinliler için doğrudan bir ölüm riski oluşturuyor. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların insani yardımlara erişim ve ateşkes için yaptığı tüm girişimler, sahadaki İsrail ateşinin devam etmesi nedeniyle işlevsiz kalıyor.

Diplomatik arenada süren tartışmalar, Gazze sokaklarında bir Filistinlinin daha ölümüyle gölgelenirken, ateşkesin sadece bir “söz” düzeyinde kaldığı ve bölge üzerindeki askeri baskının her geçen gün daha da şiddetlendiği gerçeği öne çıkıyor.

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