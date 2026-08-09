Netanyahu’dan Gazze İçin “Sert Red”: 15 Maddelik Planı Geri Çevirdi, Devlet Hayalini Kapattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’ndeki insani ve askeri krize çözüm arayan uluslararası diplomatik girişimler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun son açıklamalarıyla sert bir duvara çarptı. Netanyahu, son dönemde gündeme gelen ve bölgede kalıcı bir barış zeminini amaçlayan 15 maddelik çözüm paketini kategorik olarak reddettiğini duyurdu.

İsrail yönetiminin bölgedeki askeri tutumunu netleştiren Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Gazze’deki varlığının süreceğini belirtti. Başbakan, Hamas’ın tüm askeri kapasitesinin yok edilmesi ve bölgenin silahsızlandırılması tamamlanmadan, tek bir İsrail askerinin dahi geri çekilmeyeceğini vurguladı. Bu açıklama, bölgedeki askeri operasyonların süresiz olarak devam edeceğinin en net işareti olarak kayıtlara geçti.

Netanyahu’nun açıklamalarının en dikkat çeken yönü ise, Filistin devletinin kurulmasına dair tutumu oldu. İsrail Başbakanı, kendi yönetim anlayışlarında bağımsız bir Filistin devletine yer olmadığını belirterek, bu yöndeki tüm çözüm önerilerini “kabul edilemez” olarak niteledi. Bu tavır, İsrail’in mevcut hükümetinin, iki devletli çözüm modelini tamamen terk ettiğini ve bölgedeki güvenlik mimarisini kendi tek taraflı kontrolleri altında tutmayı hedeflediğini ortaya koydu.

Netanyahu’nun bu kesin ret kararı, bölgesel aktörlerin ve arabulucu ülkelerin çabalarını boşa çıkarırken, Gazze’deki yıkımın ve insani krizin derinleşeceği bir süreci işaret ediyor. Hamas’ın silahsızlandırılması şartı, askeri operasyonların şiddetini koruyacağını gösterirken; Filistin devletine karşı sergilenen bu net tutum, siyasi çözüm umutlarını da ortadan kaldırıyor.

İsrail Başbakanı’nın bu çıkışı, Gazze’nin statüsüne dair belirsizliği daha da artırırken, bölgedeki taraflar arasındaki uçurumu yönetilemez bir boyuta taşıyor.