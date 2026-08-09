Umman’dan Hürmüz Diplomasisinde İyimser Mesaj: İlerleme Sinyali ve “Sabotaj” Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel krizlerin çözümünde arabuluculuk rolüyle öne çıkan Umman, dünya enerji piyasalarının kilit noktası olan Hürmüz Boğazı’na ilişkin yürütülen görüşmelerde olumlu bir ivme yakalandığını açıkladı. Maskat’tan yapılan resmi açıklamalarda, tarafların gerilimi düşürmeye yönelik daha esnek bir yaklaşım benimsediği ve diyalog kanallarının işlerliğinin arttığına dikkat çekildi.

Umman yönetimi, yakalanan bu pozitif atmosferin korunması gerektiğinin altını çizerken, süreci bozabilecek “dışsal veya içsel” her türlü provokatif adıma karşı sert bir uyarıda bulundu. Görüşmelerin kırılgan bir zeminde ilerlediğini hatırlatan yetkililer, askeri hareketliliğin artırılması veya müzakere masasını sabote etmeye yönelik agresif retoriklerin, bugüne kadar sağlanan tüm diplomatik kazanımları bir anda ortadan kaldırabileceği vurgusunu yaptı.

Hürmüz Boğazı’ndaki tansiyonun düşürülmesi, küresel enerji arz güvenliği açısından hayati bir öneme sahip. Umman’ın sunduğu bu diplomatik çerçeve, enerji ihracatçıları ile bölgedeki askeri aktörler arasındaki tıkanıklığı açmayı hedefliyor. Maskat yönetimi, tarafları güven artırıcı önlemler almaya ve boğazdan geçiş güvenliğini riske atacak tek taraflı hamlelerden kaçınmaya davet etti.

Umman’ın bu çıkışı, bölgedeki aktörlerin çatışma yerine diplomasiye alan açmaya çalıştığı bir döneme denk gelirken, önümüzdeki günlerde tarafların bu uyarıyı dikkate alıp almayacağı ve “sabotaj” riskinin bertaraf edilip edilemeyeceği merakla bekleniyor.