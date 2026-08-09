Ekrem Kaabi’den Suudi Arabistan’a Sert Mesaj: “Diplomasinin Yeri Yok, İntikam Vakti”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak merkezli direniş gruplarının önde gelen isimlerinden Nüceba Hareketi Genel Sekreteri Ekrem Kaabi, bölgesel gerilimi tırmandıracak nitelikte sert açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan yönetimine yönelik ağır eleştiriler yönelten Kaabi, Haşd Şabi bünyesinde görev yapan savaşçıların öldürülmesinin karşılıksız kalmayacağını ilan etti.

“Diplomasi Kapısı Kapandı”

Kaabi, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile yürütülen veya yürütülmesi teklif edilen tüm diplomatik kanalları “geçersiz” olarak nitelendirdi. Direniş ekseni adına konuştuğunu belirten Kaabi, “Kanımızın döküldüğü bir noktada diplomasi aramak, sadece vakit kaybetmektir” diyerek, siyasi çözüm süreçlerine karşı tavrını netleştirdi. Suudi rejiminin bölgedeki politikalarını “saldırgan” olarak tanımlayan Kaabi, bu rejimin işlediği iddia edilen suçların ancak sahada, askeri güçle karşılık bulabileceğini vurguladı.

Misilleme İçin Hazırlık Uyarısı

Haşd Şabi mensuplarının hedef alınmasını bir “savaş ilanı” olarak değerlendiren Nüceba lideri, misilleme mesajını doğrudan iletti. Saldırıların faillerinin bedelini ödeyeceğini belirten Kaabi, direniş güçlerinin operasyonel kapasitesine atıfta bulunarak, “İntikamımız, saldırının gerçekleştiği yer ve zamanla sınırlı kalmayacak; gereken yanıt en ağır şekilde verilecektir” ifadelerini kullandı.

Bölgesel Dengelerde Yeni Bir Kırılma

Ekrem Kaabi’nin bu çıkışı, bölgede normalleşme süreçlerinin konuşulduğu bir dönemde, direniş gruplarının kendi inisiyatiflerini koruma ve sertlik yanlısı politikaları sürdürme eğilimini bir kez daha ortaya koydu. Kaabi’nin açıklamaları, özellikle Irak topraklarındaki yabancı ve bölgesel müdahalelere karşı direniş gruplarının daha aktif bir askeri stratejiye yönelebileceğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Bu durum, halihazırda kırılgan olan Irak güvenlik dengelerini ve bölgesel aktörler arasındaki gerilimi daha da zorlayacak bir faktör olarak ön plana çıkıyor.