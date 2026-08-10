Trump Ara Seçimler Öncesinde İki Büyük Krizle Karşı Karşıya

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington koridorlarında tansiyonun en üst seviyeye çıktığı bu kritik dönemde, Cumhuriyetçi Parti stratejistleri ciddi bir bölünme riskiyle karşı karşıya. Başkan Trump’ın seçim kampanyası, sadece rakip Parti’nin saldırılarıyla değil, aynı zamanda kendi yönetim mekanizmalarını sarsan iki temel darboğazla şekilleniyor.

İlk kriz boyutu, ekonomik istikrar ve seçmen algısı üzerine yoğunlaşıyor. Her ne kadar makroekonomik veriler belirli alanlarda iyileşme gösterse de, küresel ticaret savaşlarının tetiklediği maliyet artışları ve yerel piyasalardaki dalgalanmalar, orta sınıf seçmen nezdinde ciddi bir güvensizlik yaratmış durumda. Cumhuriyetçi Parti kanadı, bu ekonomik kaygıları “ulusal güvenlik ve yerli üretimi koruma” söylemiyle gölgelemeye çalışsa da, seçmen sandığa giderken cüzdanındaki gerçekliği referans alıyor.

İkinci ve belki de daha yıkıcı olan kriz ise, yönetim içindeki sızıntılar ve devam eden yargı süreçlerinden kaynaklanıyor. Başkanlık dönemini gölgeleyen iddialar ve Washington’daki siyasi çekişmeler, Cumhuriyetçi Parti’nin “istikrar ve güçlü liderlik” imajına zarar veriyor. Trump, bu durumu doğrudan bir “siyasi linç girişimi” olarak nitelendirerek tabanını konsolide etmeye ve mitingler aracılığıyla partililerini tek bir blok halinde tutmaya çalışıyor.

Siyasi gözlemciler, bu iki krizin birleşerek Cumhuriyetçi Parti üzerinde bir “çifte baskı” oluşturduğunu belirtiyor. Eğer Trump, ekonomik kaygıları dindirmeyi ve iç siyasi çalkantıları yönetmeyi başaramazsa, ara seçimlerde Kongre’deki çoğunluğunu kaybetmesi işten bile değil. Bu sonuç, sadece yaklaşan seçimlerin kaderini değil, Trump’ın gelecekteki siyasi manevra alanını ve Amerikan siyasetinin yönünü de kökten değiştirebilir.