Beyaz Saray’da Fırtına Öncesi Sessizlik: Trump’ın Seçim Kaderini Belirleyecek İki Büyük Tehdit

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’da siyasi tansiyonun en üst seviyeye çıktığı bu kritik dönemde, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası sadece rakiplerinin saldırılarıyla değil, aynı zamanda küresel jeopolitik krizlerin yarattığı ekonomik dalgalanmalarla da sınanıyor. Cumhuriyetçi Parti stratejistleri, seçmenin en hassas noktası olan “ekonomik istikrar” konusundaki kaygıların, ara seçimlerde partiye karşı bir dezavantaj yaratmasından endişe ediyor.

Krizin en somut ayaklarından birini oluşturan enerji maliyetleri, bölgedeki savaşın gölgesinde yükselmeye devam ediyor. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, İran ile devam eden çatışmaların akaryakıt piyasaları üzerindeki etkisine dikkat çekerek, fiyatların hâlen hedeflenen seviyelerin üzerinde seyrettiğini doğruladı. Hassett, piyasalardaki bu yüksek seyretmenin doğrudan bölgesel istikrarsızlığa bağlı olduğunu vurguladı. Ancak Hassett, umut verici bir öngörüde de bulundu: Körfez bölgesindeki kriz çözüldüğünde ve alınan tedbirler meyvesini verdiğinde, akaryakıt fiyatlarında ciddi bir düşüş beklediklerini ifade etti.

İkinci ve daha içsel bir kriz olan yönetim mekanizmalarındaki sarsıntılar ise Trump’ın siyasi manevra alanını daraltıyor. Yönetim içindeki sızıntılar ve devam eden yargı süreçleri, Cumhuriyetçi Parti’nin “istikrar ve güçlü liderlik” imajına zarar veriyor. Başkan Trump, bu durumu “siyasi bir linç girişimi” olarak nitelendirip tabanını konsolide etmeye çalışsa da, seçmen nezdindeki güven inşası giderek zorlaşıyor.

Siyasi analistler, Trump’ın bu iki krizle (ekonomik belirsizlik ve jeopolitik gerilim) aynı anda nasıl başa çıkacağının, sadece Cumhuriyetçilerin Kongre’deki kaderini değil, aynı zamanda Amerikan siyasetinin gelecekteki yönünü de belirleyeceğini belirtiyor. Eğer Beyaz Saray, enerji fiyatlarını dizginlemeyi ve siyasi çalkantıları dindirmeyi başaramazsa, yaklaşan ara seçimler Trump dönemi için tarihi bir kırılma noktasına dönüşebilir.