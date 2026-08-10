Türkiye, Gecikmelerin Ardından Karadeniz’e Gemi Geçişlerini Yeniden Başlattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Türkiye’nin Karadeniz’de gemi geçişlerini yeniden başlatma kararı, son günlerde bazı ticari gemilerin geçiş süreçlerinde yaşanan aksaklıkların ardından geldi. Yetkililer, söz konusu gecikmelerin ardından deniz trafiğinde oluşan yığılmayı azaltmak ve ticari sevkiyatların düzenli şekilde sürmesini sağlamak amacıyla süreci yeniden devreye aldı.

Karadeniz, hem bölgesel ticaret hem de enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip olduğu için, gemi geçişlerinde yaşanan her gecikme uluslararası deniz taşımacılığı üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu nedenle alınan kararın, sadece ticari gemiler için değil, bölgedeki lojistik düzenin korunması açısından da önem taşıdığı ifade ediliyor.

Geçişlerin yeniden başlamasıyla birlikte, liman işletmeleri ve deniz taşımacılığı şirketlerinin süreçlerini daha hızlı ve güvenli biçimde planlaması bekleniyor. Gelişmenin, önümüzdeki günlerde Karadeniz hattındaki sevkiyat akışını rahatlatabileceği değerlendiriliyor.