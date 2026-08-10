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ABD’li Savunma Devlerinden Patriot Lisansı Engeli: Ukrayna’nın Üretim Kapasitesine Karşı Çekince

10 Ağustos 2026 - 16:50
News ID: 1851151
ABD’li Savunma Devlerinden Patriot Lisansı Engeli: Ukrayna’nın Üretim Kapasitesine Karşı Çekince

ABD’li savunma devleri Raytheon ve Lockheed Martin’in, Ukrayna’nın daha hızlı ve ucuza füze üretebileceği endişesiyle Patriot lisansı vermeye isteksiz olduğu öğrenildi. Bu çekinceler, Kiev ile Washington arasındaki savunma iş birliği görüşmelerinde gizli bir gerilime neden oluyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ukrayna’nın yerli savunma sanayi kapasitesini artırma arayışları, ABD merkezli savunma sektörü için yeni bir kriz alanı oluşturdu. Özellikle Raytheon ve Lockheed Martin gibi devlerin, kritik füze sistemlerinin lisans haklarını paylaşmak istememesi, stratejik ortaklık süreçlerinde tıkanıklığa yol açıyor.

Savunma çevrelerinde, Ukrayna’nın elindeki mühendislik altyapısıyla Patriot sistemlerini dünya piyasasından çok daha uygun maliyetlerle seri üretime geçirebileceği konuşuluyor. Bu durumun, Amerikan savunma sanayisinin uzun vadeli pazar stratejilerini ve tekel konumunu zedeleyebileceği endişesi, lisans süreçlerinin yavaşlamasındaki temel faktör olarak öne çıkıyor. Kiev yönetimi, cephedeki acil ihtiyaçları karşılamak için yerel üretimi bir zorunluluk olarak görürken, ABD’li şirketlerin ticari ve stratejik kaygıları süreci yavaşlatmaya devam ediyor.

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