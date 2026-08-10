Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ukrayna’nın yerli savunma sanayi kapasitesini artırma arayışları, ABD merkezli savunma sektörü için yeni bir kriz alanı oluşturdu. Özellikle Raytheon ve Lockheed Martin gibi devlerin, kritik füze sistemlerinin lisans haklarını paylaşmak istememesi, stratejik ortaklık süreçlerinde tıkanıklığa yol açıyor.

Savunma çevrelerinde, Ukrayna’nın elindeki mühendislik altyapısıyla Patriot sistemlerini dünya piyasasından çok daha uygun maliyetlerle seri üretime geçirebileceği konuşuluyor. Bu durumun, Amerikan savunma sanayisinin uzun vadeli pazar stratejilerini ve tekel konumunu zedeleyebileceği endişesi, lisans süreçlerinin yavaşlamasındaki temel faktör olarak öne çıkıyor. Kiev yönetimi, cephedeki acil ihtiyaçları karşılamak için yerel üretimi bir zorunluluk olarak görürken, ABD’li şirketlerin ticari ve stratejik kaygıları süreci yavaşlatmaya devam ediyor.