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Chris Murphy’den İsrail Çıkışı: ABD’nin Ulusal Güvenlik Hedefleriyle Çelişiyor

10 Ağustos 2026 - 17:09
News ID: 1851162
Chris Murphy’den İsrail Çıkışı: ABD’nin Ulusal Güvenlik Hedefleriyle Çelişiyor

ABD’li Senatör Chris Murphy, İsrail hükümetinin Gazze’deki eylemleri ve İran’a yönelik izlediği politikanın, Washington’ın ulusal güvenlik hedefleriyle uyumlu olmadığını belirtti. Murphy, İsrail’in mevcut stratejisinin ABD’nin bölgesel çıkarlarını riske attığını savundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Senatör Murphy, yaptığı açıklamada İsrail yönetiminin mevcut stratejisinin bölgedeki diplomatik dengeleri zedelediğini ve bölgesel gerilimi tırmandırdığını savundu. Gazze’deki gelişmelerin ve İran’a karşı izlenen sert yaklaşımın ABD’nin uzun vadeli güvenlik öncelikleriyle çeliştiğini belirten Murphy, bu politikaların Washington’ın bölgedeki çıkarlarına hizmet etmediğini vurguladı.

Murphy’nin ifadeleri, ABD içerisinde İsrail’e sağlanan desteğin sınırları ve Ortadoğu politikasının yönü üzerine süregelen tartışmaları yeniden hareketlendirdi. Senatörün eleştirileri, Gazze savaşı ve İran merkezli gerilimlerin Amerikan dış politikasında stratejik bir sınav haline geldiğini gözler önüne seriyor.

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