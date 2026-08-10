Chris Murphy’den İsrail Çıkışı: ABD’nin Ulusal Güvenlik Hedefleriyle Çelişiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Senatör Murphy, yaptığı açıklamada İsrail yönetiminin mevcut stratejisinin bölgedeki diplomatik dengeleri zedelediğini ve bölgesel gerilimi tırmandırdığını savundu. Gazze’deki gelişmelerin ve İran’a karşı izlenen sert yaklaşımın ABD’nin uzun vadeli güvenlik öncelikleriyle çeliştiğini belirten Murphy, bu politikaların Washington’ın bölgedeki çıkarlarına hizmet etmediğini vurguladı.

Murphy’nin ifadeleri, ABD içerisinde İsrail’e sağlanan desteğin sınırları ve Ortadoğu politikasının yönü üzerine süregelen tartışmaları yeniden hareketlendirdi. Senatörün eleştirileri, Gazze savaşı ve İran merkezli gerilimlerin Amerikan dış politikasında stratejik bir sınav haline geldiğini gözler önüne seriyor.