Gazze’de İnsani Abluka Sürüyor: DSÖ’den Kritik Tahliye Rakamı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze’deki çatışma sürecinin başladığı Ekim 2023 tarihinden bu yana sağlık sisteminin üzerindeki ağır baskıya dikkat çeken yeni veriler paylaştı. Kurum, bölgedeki sağlık altyapısının ciddi hasar gördüğünü belirterek, şu ana kadar 12 bini aşkın hastanın güvenli bölgelere veya tedavi noktalarına tahliye edildiğini duyurdu.

DSÖ yetkilileri, yapılan tahliyelerin kritik önem taşıdığını belirtmekle birlikte, bölgedeki insani durumun çözüme kavuşmaktan uzak olduğunun altını çiziyor. Uluslararası toplumun ve çeşitli kurumların bölgedeki krizin sona erdirilmesine yönelik yaptığı kınamalar ve çağrılara rağmen, Gazze’ye uygulanan insani ablukanın sürdüğü vurgulandı. Yardımların bölgeye girişinde ve hastaların naklinde yaşanan zorlukların devam etmesi, sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı bir hale getirirken, sivil halkın yaşadığı mağduriyetin derinleşmesine neden oluyor. Örgüt, acil müdahale çağrılarını yineleyerek, sivil halkın temel sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için insani koridorların kesintisiz ve güvenli bir şekilde işletilmesinin hayati önem taşıdığını hatırlattı.