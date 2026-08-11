İsrailli Uzman Murciano’dan Suriye Stratejisi Uyarısı: “Askeri Başarı Diplomasisiz Kalıcı Olmaz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrailli güvenlik ve dış politika uzmanı Gil Murciano, Suriye’deki mevcut durumu değerlendirdiği analizinde, Tel Aviv yönetiminin bölgedeki askeri hamlelerinin uzun vadeli hedeflerine ulaşması için stratejik bir revizyona ihtiyaç duyduğunu savundu. Murciano’ya göre, Suriye sahasında elde edilen askeri başarılar kısa vadede somut avantajlar sağlasa da, bu üstünlüğün “kalıcı güvenlik” statüsüne dönüşmesi ancak askeri gücün etkili diplomatik girişimlerle desteklenmesi durumunda mümkün olabilecek.

Murciano, İsrail’in bölgedeki varlığını koruyabilmesi için sadece caydırıcılığa dayalı bir yaklaşımın sınırlarına dikkat çekiyor. Uzman, bölgedeki karmaşık güç dengeleri göz önüne alındığında, sahadaki taktiksel kazanımların stratejik bir istikrara evrilmesi için İsrail’in diplomatik kanalları aktif hale getirmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Analiz, Tel Aviv’in sadece güç kullanımına dayalı bir güvenlik mimarisinden, çatışmasızlığı ve bölgesel dinamikleri gözeten çok katmanlı bir dış politika yaklaşımına geçmesi gerektiği mesajını veriyor.