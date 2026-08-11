Hürmüz Boğazı’nda Stratejik Dönüşüm: Enerji Korkusu Körfez’i Tahran ile Uzlaşmaya İtti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel enerji piyasalarının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda güç dengeleri Tahran lehine değişmeye devam ediyor. İran’ın bölgedeki askeri ve stratejik varlığını artırması, Körfez ülkelerini güvenlik politikalarını gözden geçirmeye zorladı. Gözlemciler, Körfez yönetimlerinin uzun süredir devam eden karşıt duruşlarını, sahadaki yeni gerçeklikler nedeniyle esnetmek zorunda kaldıklarını vurguluyor.

Bu stratejik geri adımın arkasında yatan en önemli etken ise ekonomik sürdürülebilirlik kaygısı. Körfez ülkeleri, olası bir askeri tırmanışın petrol terminallerini, rafinerileri ve lojistik hatlarını doğrudan hedef alacağından endişe ediyor. Enerji altyapılarının uğrayacağı bir yıkımın sadece bölgesel ekonomiler için değil, küresel tedarik zinciri için de felaket anlamına geleceği değerlendiriliyor.

Bu riskler göz önüne alındığında, Körfez ülkelerinin Tahran ile doğrudan bir çatışma yerine, mevcut hakimiyeti tanıyan veya çatışmasızlığı önceleyen bir yaklaşıma yöneldiği belirtiliyor. Bölgedeki bu yeni durum, İran’ın Hürmüz üzerindeki baskısını artırırken, bölge ülkelerinin güvenlik stratejilerinde caydırıcılıktan ziyade “ekonomik maliyetten kaçınma” odaklı bir dönemin başladığına işaret ediyor.