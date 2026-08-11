Trita Parsi’den Bölgesel Güvenlik Uyarısı: “Ortadoğu’da Yeni Bir Gerçekliğe Evriliyoruz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu jeopolitiğinin önde gelen analistlerinden Trita Parsi, The Roundtable programında yaptığı değerlendirmelerde, bölgedeki güvenlik dengelerinin artık geleneksel dış müdahalelerle sürdürülemez olduğunu vurguladı. Parsi’ye göre, bölge ülkeleri artık ABD’nin askeri şemsiyesine bağımlı kalmak yerine, kendi çıkarları ve bölgesel istikrar odaklı yeni güvenlik arayışlarına yönelmiş durumda.

Suudi Arabistan’ın Yemen’deki pozisyonu, bu değişimin en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Parsi, Riyad yönetiminin Yemen’deki “sıkışmışlık” halinden kurtulmak için askeri bir zafer arayışından ziyade, diplomatik bir çıkış yolu bulmaya odaklandığını belirtti. Suudi Arabistan’ın, Vizyon 2030 gibi iddialı ekonomik projelerini hayata geçirebilmek için bölgede “sıfır sorun” ve “istikrarlı çevre” arayışına girdiğini, Yemen meselesinin ise bu stratejinin en büyük sınavı olduğunu ifade etti.

Parsi ayrıca, bölgedeki savunma düzenlemelerinin artık tek taraflı askeri bloklar yerine, İran gibi bölgesel güçleri de içine alan çok taraflı bir diyalog zeminine oturtulması gerektiğini savundu. Analiste göre, Ortadoğu’nun gelecekteki güvenliği, dış güçlerin dayattığı bir mimariden ziyade, rakip güçlerin karşılıklı bağımlılık ilkesiyle şekillendireceği pragmatik bir iş birliği modeline bağlı görünüyor. Parsi, bu sürecin sancılı olsa da, bölgeyi kalıcı bir gerilim döngüsünden çıkarabilecek tek rasyonel yol olduğunun altını çizdi.