İsrail Medyasından Çarpıcı İddia: İslami Cihad’ın Üst Düzey Komutanı Kum’da Suikast Girişiminden Yaralı Kurtuldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail medyasının geniş yer verdiği iddialar, bölgedeki güvenlik dengelerini bir kez daha tartışmaya açtı. Habere göre, uzun süredir İsrail’in “arananlar” listesinde yer alan Kudüs Tugayları Genel Komutanı Ekrem el-Acuri, İran’ın dini merkezlerinden biri olan Kum kentinde düzenlenen bir operasyonla hedef alındı.

Saldırının detaylarına ilişkin İsrail kaynaklı haberlerde, Acuri’nin suikast girişiminden yaralı bir şekilde kurtulduğu belirtildi. Olayın gerçekleştiği yerin İran’ın stratejik öneme sahip şehirlerinden biri olan Kum olması, operasyonun istihbarat boyutuna dair soru işaretlerini artırdı.

Konuyla ilgili henüz Tahran yönetiminden veya İslami Cihad cephesinden resmi bir doğrulama gelmedi. Ancak analistler, bu tür bir girişimin gerçekleşmiş olması durumunda, İsrail istihbaratının (Mossad) İran topraklarındaki operasyonel kapasitesinin ve erişim menzilinin derinleştiğine dair yeni bir gösterge olabileceğini ifade ediyor. İsrail basını tarafından gündeme getirilen bu gelişmenin, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırıp tırmandırmayacağı ise dikkatle takip ediliyor.