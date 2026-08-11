İsrailli Siyaset Bilimci Yossi Shain’den Çarpıcı Uyarı: İsrail ABD’de “Zehirli Bir Marka”ya Dönüştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail dış politikası üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan siyaset bilimci Yossi Shain, ABD’deki mevcut siyasi iklimin Tel Aviv için alarm verici bir noktaya geldiğini ifade etti. Shain’e göre, geleneksel olarak İsrail’in en güçlü müttefiki olan ABD’de artık köklü bir kırılma yaşanıyor. Uzman, İsrail’in ABD siyasetindeki konumunun, uzun süredir desteklenen bir müttefikten ziyade, her iki parti için de “kaçınılması gereken” veya “zehirli” bir siyasi figüre doğru evrildiğini öne sürüyor.

Bu erimenin arkasında ise iki temel faktör yatıyor: Gazze’de yürütülen askeri operasyonların yarattığı insani tablo ve İran’a karşı izlenen agresif stratejiler. Shain, özellikle Gazze savaşının sivil kayıplar üzerinden ABD kamuoyunda yarattığı infialin, Demokrat kanattaki İsrail sempatisini ciddi oranda zayıflattığını vurguluyor. Aynı zamanda Cumhuriyetçi kanadın da bu “yükten” rahatsızlık duymaya başlaması, İsrail’in Washington’daki geleneksel iki partili (bipartisan) destek mekanizmasının işlemez hale geldiğini gösteriyor.

Shain’in analizine göre, İsrail hükümetinin izlediği politikalar, ABD’li karar vericiler nezdinde İsrail’i stratejik bir ortak olmaktan çıkarıp, siyasi maliyeti yüksek bir yük haline getiriyor. Uzman, Tel Aviv yönetiminin bu değişimi görmezden gelmesinin veya Washington ile olan diplomatik kanalları tamir edememesinin, İsrail’in küresel ölçekteki yalnızlığını derinleştirebilecek bir “stratejik körlük” olduğunu işaret ediyor. Shain, İsrail’in bu “zehirli marka” etiketinden kurtulması için dış politika doktrininde köklü bir revizyon yapması gerektiğinin altını çiziyor.