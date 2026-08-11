Sanaa’dan Suudi Arabistan’a Çağrı: “Yemen’in Kendini Savunma Hakkı Var”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sanaa hükümeti, Yemen’de devam eden gerilimin sona erdirilmesi ve müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için insani adımlar atılması gerektiğini açıkladı. Hükümetin müzakere heyeti başkanı, Suudi Arabistan’ın saldırılarına karşı Yemen’in meşru müdafaa hakkını kullanabileceğini söyledi.

Açıklamada, askeri baskının devam etmesinin siyasi çözüm arayışlarını zorlaştırdığı vurgulanırken, müzakerelerin önünü açacak somut insani girişimlere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bu kapsamda Yemen halkının temel ihtiyaçlarına erişimin kolaylaştırılması ve gerilimi azaltacak adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

Sanaa hükümetinin açıklaması, Yemen krizinde askeri seçenekler yerine siyasi müzakere zeminine dönülmesi yönündeki çağrıların arttığı bir dönemde geldi. Ancak tarafların karşılıklı suçlamaları ve güvenlik endişeleri, müzakerelerin yeniden başlamasının önündeki en önemli engeller arasında gösteriliyor. Yemen’de kalıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için askeri gerilimin azaltılması ve insani dosyada ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.