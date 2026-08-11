Hindistan, İsrail’in Savunma Tedarik Zincirinde Stratejik Ortaklığa Yükseliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hindistan ile İsrail arasındaki ilişkiler, siyasi yakınlaşmanın ötesine geçerek savunma sanayisi alanında daha kapsamlı bir ortaklığa dönüşüyor. Yeni Delhi’nin İsrail’le artan askeri işbirliği kapsamında yalnızca silah ve savunma sistemleri tedarik eden bir ülke olmaktan çıktığı, aynı zamanda üretim ve tedarik süreçlerinde de rol üstlenmeye başladığı belirtiliyor.

İki ülke arasındaki işbirliğinin; füze sistemleri, insansız hava araçları, elektronik harp, radar teknolojileri ve savunma ekipmanlarının ortak üretimi gibi alanlarda yoğunlaştığı ifade ediliyor. Hindistan, bu ortaklıklar aracılığıyla yerli savunma sanayisini geliştirmeyi ve dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflerken, İsrail de genişleyen Hindistan pazarından ve ülkenin üretim kapasitesinden yararlanıyor.

Yeni Delhi’nin Tel Aviv’in silah üretim zincirine dahil olması, Hindistan’ın İsrail’le ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçildiği şeklinde yorumlanıyor. Ancak savunma bağlarının derinleşmesi, Gazze’deki savaş ve İsrail’in bölgesel politikaları nedeniyle Hindistan’ın dış politikasına yönelik tartışmaları da artırıyor.

Uzmanlara göre bu ortaklık, Hindistan’ın ABD, İsrail ve diğer bölgesel aktörlerle kurduğu güvenlik ağının bir parçası. Söz konusu işbirliğinin genişlemesi, Güney Asya’dan Batı Asya’ya uzanan savunma ve teknoloji tedarik hatlarında yeni bir stratejik eksen oluşturabilir.