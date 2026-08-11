Max Boot’tan Kritik Analiz: ABD-İran Çatışmasının Uzamasında “Trump Politikası” Faktörü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Max Boot, Washington Post’ta yayımlanan kapsamlı analizinde, Washington ile Tahran arasındaki çatışmanın neden bir türlü çözüme kavuşturulamadığına dair çarpıcı bir değerlendirme sunuyor. Boot’a göre, mevcut krizin uzamasının ardında yatan asıl neden, Trump yönetiminin izlediği “ikircikli” dış politika yaklaşımı. Analist, ABD yönetiminin bir gün sert askeri söylemlerle doğrudan çatışmayı gündeme getirip, ertesi gün müzakere masasına dönme çağrıları yapmasının, stratejik bir tutarlılıktan tamamen uzak olduğunu savunuyor.

Boot’un analizine göre, savaş ile müzakere arasında savrulan bu “kararsız” politika, ABD’nin elindeki baskı araçlarını da etkisiz kılıyor. Tahran üzerindeki yaptırımların ve askeri baskının, net bir diplomasi hedefiyle desteklenmemesi veya tam tersi, askeri bir kararlılıkla taçlandırılmaması, çatışmanın “donmuş bir kriz” haline gelmesine yol açıyor. Boot, bu durumun sadece İran’ı manevra yapmaya teşvik etmekle kalmadığını, aynı zamanda bölgedeki ABD müttefiklerinin de Washington’ın uzun vadeli niyetlerini ve “son oyun” planını sorgulamasına neden olduğunu ifade ediyor.

Analizin sonunda Boot, ABD’nin net bir çıkış stratejisi olmadan yürüttüğü bu hibrit politikanın, tarafları ne tam bir askeri çözüme ne de gerçek bir uzlaşıya götürdüğünü vurguluyor. Yazar, bu belirsizliğin bölgeyi kalıcı bir gerilim döngüsüne hapsettiğini ve Trump yönetiminin ya kararlı bir diplomasiyi ya da tutarlı bir baskı politikasını seçmek zorunda olduğunu belirterek uyarılarda bulunuyor.