Lübnan’da “Üçlü Çerçeve” Tartışması: “Pilot Bölgeler” Yeni Bir Oslo mu?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da güvenlik ve siyasi gelecek tartışmaları, Washington’ın öncülük ettiği “Üçlü Çerçeve” (Tripartite Framework) üzerinden şekilleniyor. Özellikle çatışma hatlarında hayata geçirilmesi planlanan “pilot bölgeler” uygulaması, modelin temel yapı taşını oluşturuyor. Ancak sahada bu uygulamaya yönelik yükselen itirazlar, modelin hedeflenen barış ve istikrarı getirmekten ziyade, mevcut işgal statüsünü farklı bir formda kalıcılaştıran bir güvenlik mimarisi kurduğu yönünde yoğunlaşıyor.

Siyasi gözlemciler, bu girişimi 1990’larda Filistin meselesinde uygulanan Oslo Anlaşmaları’nın yarattığı “sınırlı özerklik” modeline benzetiyor. Tıpkı Oslo’da olduğu gibi, burada da “kademeli güvenlik” ve “yönetilebilir bölgeler” vurgusu yapılması, egemenliğin tam olarak sağlanması yerine, İsrail’in güvenlik çıkarlarını gözeten bir tampon bölge yönetimi kurulduğu eleştirilerini beraberinde getiriyor. Eleştiren kesimler, Lübnan’ın bu modelle, işgalin son bulması yerine, İsrail’in askeri operasyonlarını “yönetimsel bir çerçeveye” oturtan yeni bir sisteme hapsedildiğini savunuyor.

Modelin savunucuları, bunun çatışmaları minimize etmeyi ve sivil hayatı korumayı amaçlayan bir geçiş süreci olduğunu iddia etse de, karşıt görüşteki uzmanlar farklı düşünüyor. Uzmanlar, “pilot bölgeler” uygulamasının Lübnan’ın ulusal egemenliğini zayıflattığına ve yerel otoritelerin yetkilerini dış güvenlik mekanizmalarına devrettiğine dikkat çekiyor. Sonuç olarak Lübnan, hem iç siyasi istikrarsızlık hem de dış dayatmalar arasında sıkışırken; bu yeni düzenin, uzun vadede kalıcı bir çözümden ziyade, “donmuş bir çatışma” veya “sürekli güvenlik yönetimi” riski taşıdığı konusunda ciddi endişeler hakim.