İran’da Hasar Gören Enerji Altyapısı İçin Hedef: Eylül Sonuna Kadar 95 Milyon Metreküplük Kapasite

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran, savaş sırasında zarar gören enerji altyapısını yeniden işler hale getirmek için onarım çalışmalarını hızlandırdı. İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda ağır hasar alan tesislerdeki bakım ve yenileme faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Bakanlık, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması halinde eylül ayının sonuna kadar günlük 95 milyon metreküplük doğalgaz üretim kapasitesinin yeniden devreye alınacağını duyurdu. Bu kapasitenin yeniden kazanılması, özellikle elektrik üretimi, sanayi tesisleri ve konutların enerji ihtiyacının karşılanması açısından önem taşıyor.

Tahran yönetimi, enerji altyapısının onarılmasını savaşın ekonomik etkilerini sınırlama ve iç enerji arzını istikrara kavuşturma planının önemli bir parçası olarak değerlendiriyor. Ancak uzmanlar, tesislerin gördüğü hasarın boyutu, yedek parça ve teknik ekipman temini ile yeni saldırı ihtimalinin toparlanma sürecini etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

İran’ın doğalgaz üretim kapasitesini yeniden artırması, enerji piyasalarındaki arz dengesi ve ülkenin savaş sonrası ekonomik toparlanması açısından da yakından izleniyor.