ABD-İran Görüşmelerinden Sonuç Çıkmamasıyla Petrol Fiyatlarında Yükseliş: Brent 90 Dolar Sınırında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Diplomatik çözüm arayışlarının sonuçsuz kalması, bölgedeki jeopolitik gerilimin süreceği beklentisini güçlendirerek emtia fiyatlarına doğrudan yansıdı. Görüşmelerin başarısızlığı, enerji piyasalarında arz güvenliği konusundaki risk primlerinin yükselmesine neden oldu.

Piyasa gözlemcileri, barış sürecindeki bu belirsizliğin, halihazırda arz daralması yaşayan piyasaları tetiklediğini ve fiyat baskısını yukarı yönlü artırdığını belirtiyor. Yatırımcılar, ABD-İran hattındaki gerilimin enerji akışları ve bölge üzerindeki etkilerini yakından takip etmeye devam ediyor. Söz konusu fiyat artışı, küresel enerji piyasalarında son dönemde görülen en keskin hareketlerden biri olarak kaydedildi.