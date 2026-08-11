Mearsheimer’dan Çarpıcı Analiz: ABD, Ukrayna ve İran Savaşlarını Kaybedecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Programda dış politika yaklaşımlarını mercek altına alan Mearsheimer, ABD’nin küresel ölçekteki askeri ve siyasi hamlelerinin hedeflerinden uzaklaştığına dikkat çekti. Ukrayna’daki çatışmanın gidişatına dair değerlendirmelerde bulunan Mearsheimer, Batı’nın belirlediği stratejik amaçlara ulaşmasının mevcut koşullarda mümkün olmadığını ifade etti.

İran meselesine ilişkin görüşlerini de paylaşan Mearsheimer, Tahran’a yönelik uygulanan baskı politikalarının beklenen sonuçları vermediğini belirtti. Mearsheimer, ABD’nin mevcut stratejisinin bölgedeki dengeyi değiştirmek yerine, bölgedeki rakiplerini daha güçlü bir savunma ve direnç pozisyonuna ittiğini savundu. Mearsheimer, Washington yönetiminin bu iki kriz hattındaki askeri ve diplomatik angajmanlarının, uzun vadede stratejik bir mağlubiyetle sonuçlanacağı öngörüsünü yineledi.