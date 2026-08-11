Yemen’de İç Gerilim: BAE, Güney ve Doğudaki Gruplarına “Tansiyonu Artırın” Talimatı Verdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki saha hakimiyeti mücadelesi, uzun süredir Suudi Arabistan ve BAE arasındaki nüfuz rekabetinin gölgesinde ilerliyordu. BAE’nin, özellikle güneydeki stratejik limanlar ve doğu bölgelerindeki enerji sahaları üzerindeki kontrolünü pekiştirmek amacıyla bu kararı aldığı belirtiliyor.

Söz konusu talimatın, koalisyon güçleri arasındaki koordinasyonun giderek zayıfladığı bir dönemde gelmesi dikkat çekiyor. Suudi Arabistan’ın Yemen hükümeti üzerindeki etkisi ile BAE’nin bölgedeki yerel müttefikleri arasındaki sürtüşmeler, ülkenin genel güvenlik mimarisini de doğrudan etkiliyor. Bölgedeki askeri gözlemciler, BAE’nin bu hamlesinin, sahadaki güç dengelerini değiştirme ve kendi nüfuz alanını Suudi destekli gruplara karşı daha korunaklı hale getirme stratejisinin bir parçası olduğunu değerlendiriyor.