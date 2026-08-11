Video - Türkiye’den Ehl-i Beyt (a.s) Sevdalıları Erbain Yolunda

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA-KERBELA – Erbain-i Hüseyni törenlerine katılmak üzere Irak’a gelen Türkiye’den Ehl-i Beyt (a.s) sevdalıları, Necef ile Kerbela arasındaki yürüyüş güzergâhında Kerbela’ya doğru ilerliyor.

Türkiye’den gelen Şii ziyaretçiler, İmam Hüseyin’e (a.s) duydukları sevgi ve bağlılığı ifade ederek, binlerce ziyaretçiyle birlikte Erbain yürüyüşüne katılıyor.

Yürüyüş güzergâhındaki 651 numaralı direkte bulunan Türkiye Şiilerine ait hizmet çadırı da ziyaretçilere hizmet veriyor. Çadır, özellikle Türkiye’den gelen Erbain ziyaretçilerinin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Bölgeden kaydedilen görüntülerde, Türkiye’den gelen ziyaretçilerin Erbain yürüyüşüne yoğun bir manevi coşkuyla katıldığı ve Kerbela’ya doğru yürüyüşlerini sürdürdüğü görülüyor.

Farklı ülkelerden milyonlarca Ehl-i Beyt (a.s) sevdalısının katıldığı Erbain yürüyüşü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Necef-Kerbela güzergâhında büyük bir katılımla devam ediyor.