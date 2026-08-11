Video - Ehl-i Beyt (a.s) Aşkıyla Erbain Yolunda Manevi Atmosfer

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- – Erbain-i Hüseyni münasebetiyle dünyanın farklı ülkelerinden Irak’a gelen milyonlarca ziyaretçi, Ehl-i Beyt’e (a.s) duydukları sevgi ve bağlılıkla Kerbela’ya doğru yürüyüşlerini sürdürüyor.

Necef-Kerbela güzergâhında ilerleyen ziyaretçiler, yol boyunca kurulan hizmet çadırlarında ağırlanırken, yürüyüş güzergâhında yoğun ve dikkat çekici bir manevi atmosfer yaşanıyor.

ABNA muhabirinin Erbain-i Hüseyni güzergâhından kaydettiği özel görüntülerde, farklı yaş ve milletlerden ziyaretçilerin Kerbela’ya doğru ilerleyişi ile yol boyunca yaşanan dayanışma ve hizmet faaliyetleri yer alıyor.

Erbain yürüyüşüne katılan ziyaretçiler, İmam Hüseyin’e (a.s) ve Ehl-i Beyt’e (a.s) bağlılıklarını ifade ederken, Kerbela’ya uzanan yolu inanç, sabır ve dayanışma içinde kat ediyor.

Erbain-i Hüseyni yürüyüşü, bu yıl da milyonlarca ziyaretçiyi Kerbela yolunda bir araya getirerek Ehl-i Beyt (a.s) sevgisinin en dikkat çekici toplumsal ve manevi buluşmalarından birine sahne oluyor.