Video - Kerbela Yolunda Erbain Coşkusu: Ehl-i Beyt (a.s) Sevgisi Milyonları Buluşturuyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- KERBELA – Erbain-i Hüseyni dolayısıyla Irak’ın farklı bölgelerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçilerin Kerbela’ya yürüyüşü devam ediyor.

Ehl-i Beyt (a.s) sevgisi etrafında bir araya gelen ziyaretçiler, uzun yürüyüş güzergâhı boyunca İmam Hüseyin’in (a.s) türbesine ulaşmak için ilerliyor.

Erbain yolu, bir yandan binlerce hizmet çadırında ziyaretçilere sunulan ikram ve dinlenme imkânlarına sahne olurken, diğer yandan farklı milletlerden insanların oluşturduğu dayanışma görüntüleriyle öne çıkıyor.

ABNA muhabirinin Erbain güzergâhından kaydettiği özel görüntülerde, kalabalık ziyaretçi grupları, yol boyunca devam eden hizmet faaliyetleri ve Kerbela’ya doğru süren kesintisiz insan hareketliliği görülüyor.

Ziyaretçiler, zorlu yol şartlarına rağmen yürüyüşlerini sürdürürken, Erbain güzergâhında Ehl-i Beyt’e (a.s) duyulan bağlılık ve ortak manevi atmosfer belirgin şekilde hissediliyor.

Kerbela’ya uzanan Erbain yürüyüşü, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı kültür ve milletlerden milyonlarca insanı aynı hedef etrafında buluşturuyor.