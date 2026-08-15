“Ekonomik Barış” Vaadi Tartışılıyor: Normalleşmenin Bölgeye Maliyeti Büyüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Araştırmacı yazar Adnan M. Mümna, Beirut Review’da yayımlanan analizinde, İsrail’le normalleşme sürecinin uzun süredir kamuoyuna sunulduğu gibi ekonomik refah ve istikrar üretmediğini belirtti. Mümna, “ekonomik barış” söylemi etrafında şekillenen bu yaklaşımın, bölge ülkelerine kalkınma vadetse de pratikte daha derin ve kalıcı bir bağımlılık mekanizması yarattığını ifade etti.

Analizde, normalleşmenin yalnızca diplomatik ya da ticari ilişkilerle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda ülkelerin siyasi karar alma süreçleri, ekonomik yönelimleri ve toplumsal dokuları üzerinde dönüştürücü etkiler yarattığı vurgulandı. Mümna’ya göre bu durum, kısa vadeli ekonomik kazanım beklentilerinin ötesinde, bölge ülkelerinin egemenlik alanlarını aşındıran yapısal sonuçlar doğuruyor.

Mümna, özellikle ekonomik kalkınma vaadinin, normalleşme politikalarının meşrulaştırılmasında temel araçlardan biri olarak kullanıldığına dikkat çekti. Ancak yazara göre bu vaat, bölge halklarının beklentilerini karşılayan eşitlikçi bir büyüme modeli üretmek yerine, dışa bağımlılığı artıran ve yerel toplumsal dengeleri yeniden şekillendiren bir sürece zemin hazırlıyor.

Analizde ayrıca, normalleşmenin ekonomik iş birliği adı altında yalnızca ticaret hacmini artırmaya odaklanmadığı; aynı zamanda bölgesel güç dengelerini etkileyen, toplumsal ve siyasal alanı yeniden tanımlayan bir çerçeve oluşturduğu belirtildi. Bu nedenle Mümna, “ekonomik barış” söyleminin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik ve toplumsal sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.