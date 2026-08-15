Trump Yönetiminin Sınır Dışı Politikası ICE Kamplarında Gıda Krizine Yol Açtı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD genelinde yürütülen kitlesel sınır dışı politikaları, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) bünyesindeki gözaltı merkezlerinde ciddi bir krizin kapısını araladı. Merkezlerde kalan göçmenler tarafından dile getirilen şikayetlere göre, devletin sağladığı günlük yemeklerin besleyicilikten uzak, yetersiz ve kimi zaman sağlıksız koşullarda sunulduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar ve insan hakları savunucuları, bu durumun gözaltındaki bireyleri kendi paralarıyla gıda alışverişi yapmaya mecbur bıraktığını belirtiyor. Gözaltı merkezlerinde tutulan kişilerin, zaten kısıtlı olan kaynaklarını temel bir ihtiyaç olan beslenmeye harcamak zorunda kalması, sistemin işleyişine dair eleştirileri beraberinde getiriyor. “Ekonomik bir baskı aracı” olarak da yorumlanan bu uygulamanın, gözaltı merkezlerindeki yaşam standartlarını daha da aşağı çektiği kaydediliyor.

Öte yandan, Trump yönetiminin sınır dışı süreçlerini hızlandırma hedefiyle uyguladığı bu sert politikalar, söz konusu merkezlerin kapasitelerinin zorlanmasına ve hizmet kalitesinin düşmesine neden oluyor. Yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, göçmen hakları savunucusu gruplar, gözaltı merkezlerindeki gıda ve hijyen standartlarının acilen gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor.