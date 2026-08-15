Batı Şeria’da İnsani Kriz Derinleşiyor: Kusra Köyünde Filistinli Aileler Kuşatma Altında Tutuldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria’nın genelinde artış gösteren İsrailli yerleşimci şiddeti, Kusra köyünde trajik bir boyuta ulaştı. Yerleşimcilerin Filistinli köylere yönelik sistematik saldırıları ve halkı topraklarından koparmaya yönelik zorla yerinden etme girişimleri, bölgedeki insani krizi kritik seviyeye taşıdı.

Kusra köyünde yaşanan son olayda, yerleşimcilerin saldırıları sonucu bir grup Filistinli aile, evlerine kapanarak günlerce kuşatma altında kaldı. Çevresinin sarıldığı ve dış dünyayla bağlantılarının kesildiği aileler, saldırganların baskısı altında mahsur kaldı. Yerel kaynaklar, yaşanan bu durumun sadece fiziksel bir saldırı değil, aynı zamanda bölge halkını toprağından koparmayı amaçlayan psikolojik bir baskı yöntemi olduğunu vurguladı.

İnsan hakları gözlemcileri, Batı Şeria genelinde yerleşimcilerin Filistinli sivillere karşı uyguladığı bu saldırgan tutumun, uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğine dikkat çekiyor. Özellikle Kusra köyündeki son olay, yerleşimcilerin sivilleri hedef alan eylemlerinin ne denli organize ve tehlikeli bir hal aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bölgedeki gerilimin tırmanmasıyla birlikte, Filistinli ailelerin güvenlik ihtiyacı artarken, yerleşimci saldırılarının sistematik bir yerinden etme politikasına dönüştüğü ifade ediliyor. Uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin, Batı Şeria’daki bu güvenlik açığına ve yerleşimci şiddetine karşı acil önlem alması bekleniyor.