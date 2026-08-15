Hürmüz Boğazı’nda Geçiş Trafiği Çöktü: Tanker Saldırıları Sonrası Gemi Sayısı Sert Düştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel enerji koridorunun en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiği, son dönemde yaşanan saldırılar nedeniyle durma noktasına geldi. Birleşik Arap Emirlikleri bayraklı iki tankere yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından, boğazdaki gemi hareketliliği hızla azaldı.

Deniz trafiğini izleyen veriler, boğazdan geçen gemi sayısının son dönemdeki günlük ortalamaların çok altına indiğini gösteriyor. Bölgedeki sivil ve ticari gemilerin, artan güvenlik tehditleri ve saldırı riskleri nedeniyle rotalarını değiştirdiği ya da geçişlerini ertelediği belirtiliyor. Bu durum, dünya petrol arzının geçtiği en önemli damarlardan birinin felç olma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, tankerlere yönelik bu saldırıların deniz taşımacılığı üzerindeki etkisinin sadece sayısal bir düşüşle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda sigorta maliyetlerini ve operasyonel riskleri de yukarı çekeceğini vurguluyor. Hürmüz Boğazı’ndaki bu trafik kaybı, küresel enerji piyasalarında da tedarik zinciri endişelerini tetikleyebilir.

Bölgedeki gerilimin seyri, deniz ticaretinin normale dönüp dönmeyeceğini belirleyecek en temel faktör olarak görülürken, gemi operatörlerinin ve uluslararası enerji devlerinin bölgedeki güvenlik durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.