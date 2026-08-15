İran’dan Hürmüz Boğazı Mesajı: Kontrol Tamamen Tahran’ın Talimatları İle Yürütülüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, küresel enerji piyasalarının en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’na dair tartışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD yönetiminin bölgedeki otoriteye yönelik iddialarını reddeden Garibabadi, stratejik su yolundaki egemenliklerine vurgu yaptı.

Garibabadi, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün tartışmaya kapalı olduğunu belirterek, deniz trafiğinin Tahran yönetiminin koyduğu kurallar ve verdiği talimatlar çerçevesinde yönetildiğini ifade etti. Bu açıklamalar, bölgedeki jeopolitik güç mücadelesinde İran’ın kararlı duruşunu pekiştiren bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Garibabadi’nin bu ifadelerinin, Tahran’ın bölgedeki askeri ve stratejik kozlarını kullanma konusundaki istekliliğini gösterdiğine dikkat çekiyor. Hürmüz Boğazı üzerindeki bu iddialı duruşun, Washington ile Tahran arasındaki gerilimi daha da derinleştirip derinleştirmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Tahran yönetimi, bu açıklamalarla aynı zamanda bölgedeki tüm aktörlere, deniz güvenliği ve ticaret akışı konusundaki nihai yetkinin kendilerinde olduğu yönünde bir uyarı niteliği taşıyan bir tutum sergiliyor.