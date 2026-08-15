Batı Şeria’da İsrail Baskınları: Çok Sayıda Filistinli Gözaltına Alındı ve Çatışmalar Çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail işgal güçleri, Batı Şeria genelinde eş zamanlı olarak birçok noktaya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bugün gerçekleştirilen baskınlarda, Filistinli yerleşim alanlarına girilerek çok sayıda sivil ve aktivist gözaltına alındı. Yerel kaynaklar, operasyonların gün boyu devam ettiğini ve baskın yapılan bölgelerde tansiyonun oldukça yüksek olduğunu bildirdi.

Operasyonlar sırasında İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik doğrudan saldırılar gerçekleştirdiği ve çatışma anlarında yoğun ateş açıldığı bildirildi. Silahlı müdahale ve baskınlar sırasında bazı bölgelerde fiziksel şiddet olaylarının yaşandığı, Filistinli sivillerin hedef alındığı belirtiliyor.

Bölgedeki gözlemciler, bu operasyonların sistematik bir baskı aracı olarak kullanıldığını ve Filistin halkı üzerindeki kontrolü artırmayı amaçladığını ifade ediyor. Özellikle gözaltı sayısındaki artış ve operasyonlar sırasındaki sert müdahale yöntemleri, bölgedeki insani durumun ve güvenlik krizinin derinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail ordusundan operasyonların gerekçesine ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, Batı Şeria’daki Filistinli sivil toplum kuruluşları, yaşanan şiddet olayları ve keyfi gözaltılar karşısında uluslararası toplumu acil müdahale etmeye çağırıyor.