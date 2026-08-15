Güney Lübnan’da Saldırılar Yeniden Yoğunlaştı: Ensar Beldesinde Yerleşim Binası Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in ateşkes kapsamında bulunan Güney Lübnan’a yönelik saldırılarını yeniden artırdığı bildirildi. Bölgedeki son saldırılardan biri Ensar beldesinde yaşandı. Yerel kaynaklara göre, burada bir yerleşim binası doğrudan hedef alındı.

Saldırının ardından bölgede can kayıpları meydana geldiği aktarıldı. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının bilançosuna ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

Güney Lübnan’da son dönemde artan İsrail saldırıları, ateşkesin sahadaki karşılığının giderek zayıfladığına dair endişeleri de beraberinde getiriyor. Bölgedeki gerilimin yeniden tırmanması, sivillerin güvenliğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.