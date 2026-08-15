Yemen Ordusu: Muha Bölgesinde Suudi Takviyeleri ve Paralı Askerler Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Yemen’in güneybatısında yer alan Muha bölgesinde Suudi Arabistan’a ait askeri unsurlara yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu. Seri’nin açıklamasına göre, operasyon kapsamında Suudi takviye güçleri, silah sevkiyatları, askeri tekneler ve bölgede bulunan paralı askerler hedef alındı.

Yemen tarafı, söz konusu saldırının sahadaki askeri dengelere ilişkin önemli bir mesaj niteliği taşıdığını belirtirken, operasyonun detaylarına dair ek bilgi paylaşılmadı. Açıklama, bölgede devam eden gerilimin ve çatışma hattının sürdüğünü gösteren yeni bir gelişme olarak değerlendirildi.

Muha bölgesi, son dönemde Yemen’deki askeri hareketliliğin yoğunlaştığı alanlardan biri olarak öne çıkarken, tarafların karşılıklı hamleleri çatışmanın seyrine ilişkin endişeleri artırıyor.