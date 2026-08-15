Trump’tan Hürmüz Boğazı Çıkışı: Denetimi Sıkılaştırdıklarını ve Bölgeyi Amerikan Toprağı İlan Etmeye Hazırlandığını Söyledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik baskı politikasına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Trump, deniz ablukasını daha da sıkılaştırdıklarını belirterek bölgedeki gerilimi artıran yeni bir mesaj verdi.

Trump’ın açıklamasında öne çıkan bir diğer başlık ise Hürmüz Boğazı oldu. ABD Başkanı, stratejik öneme sahip boğazı Amerikan toprağı ilan etmeye hazırlandıklarını ifade etti. Bu çıkış, bölgedeki egemenlik tartışmalarını ve Washington-Tahran hattındaki tansiyonu yeniden gündeme taşıdı.

Hürmüz Boğazı, dünya enerji taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. Trump’ın sözleri, hem İran hem de bölgedeki diğer aktörler açısından dikkatle izlenirken, açıklamanın diplomatik ve jeopolitik etkilerinin geniş yankı uyandırması bekleniyor.