The War Zone Analizi: İran’ın 1970’lerden Kalma F-5 Uçakları ABD Hava Savunma Hattını Felç Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Askeri teknoloji ve strateji platformu The War Zone’da (TWZ) yer alan kapsamlı analiz, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri üstünlük algısını sarsacak veriler ortaya koydu. Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Joseph Trevithick tarafından kaleme alınan analizde, İran Hava Kuvvetleri’ne ait 1970’li yıllardan kalma emektar F-5 savaş uçaklarının, Kuveyt’te bulunan stratejik bir Amerikan üssüne gerçekleştirdiği başarılı alçak irtifa saldırısı mercek altına alındı.

Trevithick, saldırının detaylarını paylaşırken ABD’nin bölgedeki gelişmiş hava savunma sistemlerinin bu denli eski teknolojiye sahip uçaklar karşısında neden yetersiz kaldığını sorguladı. Analize göre, İranlı pilotların radara yakalanmamak için uyguladığı alçak irtifa manevraları ve beklenmedik harekat tarzı, ABD’nin sofistike savunma ağını tabiri caizse “çaresiz” bıraktı.

Saldırının sarsıcı etkilerine değinen Trevithick, bu durumun yalnızca bir güvenlik açığı değil, aynı zamanda ABD’nin genel hava savunma stratejisindeki yapısal bir zaafiyet olduğunu vurguladı. Modern sistemlerin yüksek teknolojili tehditlere odaklandığı, ancak konvansiyonel ve düşük maliyetli saldırı yöntemlerine karşı savunmasız kalabildiği gerçeği analizde geniş yer buldu.

İran Hava Kuvvetleri’nin elindeki kısıtlı ve eski envantere rağmen, dünyanın en gelişmiş ordularından birinin savunma hattını aşabilmesi, bölgedeki askeri dengeler açısından ciddi bir soru işareti yarattı. Trevithick’in bu analizi, Pentagon’un savunma doktrinlerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğine dair tartışmaları alevlendirecek nitelikte bir değerlendirme olarak öne çıkıyor.