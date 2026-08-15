Türkiye Rotayı Değiştiriyor: Karadeniz’deki İHA Saldırıları Sonrası Rus Petrol Alımı Düştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Karadeniz havzasında artan güvenlik riskleri, Türkiye’nin enerji ticaret stratejisinde önemli bir değişikliğe yol açtı. Bölgedeki kritik liman altyapılarını hedef alan İHA saldırıları, deniz yoluyla gerçekleştirilen petrol sevkiyatlarını doğrudan etkiledi. Bu gelişmenin ardından Türkiye, Rusya’dan gerçekleştirdiği petrol alım miktarlarını temmuz ayı itibarıyla aşağı çekti.

Enerji piyasalarındaki verilere göre, Rusya’dan gelen petrol sevkiyatındaki bu keskin düşüşün geçici bir durum olmadığı öngörülüyor. Sektör uzmanları, deniz güvenliğine ilişkin endişelerin sürmesi nedeniyle sevkiyattaki gerilemenin ağustos ayında da benzer bir seyir izleyeceğini tahmin ediyor.

Limanlardaki fiziksel riskler ve lojistik aksaklıklar, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini korumak adına stratejik bir hamle yapmasını zorunlu kıldı. Bu kapsamda, Türkiye’nin sadece Rusya odaklı bir model yerine, daha geniş bir tedarik ağını devreye sokmaya başladığı belirtiliyor. Ankara’nın, olası bir enerji darboğazını engellemek için alternatif küresel tedarikçilerle olan görüşmelerini hızlandırdığı ve rotasını çeşitlendirdiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, Karadeniz’deki jeopolitik gerilimin ve saldırıların devam etmesi durumunda, Türkiye’nin enerji ithalatında rotayı tamamen değiştirebileceğini ve bu durumun bölgedeki enerji dengelerini uzun vadede yeniden şekillendirebileceğini vurguluyor.