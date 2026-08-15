İbrahim Azizi: Amerika’yı Nihai Bir Hezimete Uğratana Dek Peşini Bırakmayacağız

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin ABD’ye karşı tutumuna ilişkin sert mesajlar verdi. Azizi, İran’ın Washington yönetimine yönelik baskısını sürdüreceğini belirterek, “Amerika’yı nihai bir hezimete uğratana dek peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Azizi’nin açıklaması, İran ile ABD arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde dikkat çekici bir çıkış olarak değerlendirildi. Tahran’dan gelen bu tür mesajlar, iki ülke arasındaki siyasi ve askeri tansiyonun kolay kolay düşmeyeceğine işaret ediyor.

İranlı yetkilinin sözleri, bölgesel denklemler ve müzakere ihtimalleri açısından da yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Açıklama, İran’ın mevcut baskı politikalarına karşı daha sert ve kararlı bir çizgi izlemeye devam edeceğini gösteren bir mesaj olarak yorumlandı.