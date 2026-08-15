Çin Savunma Bakanlığı’ndan Tayvan’a Sert Tepki: Han Kuang Tatbikatları Boş Bir Gösteridir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Cuma günü yaptığı resmi açıklamada, Tayvan’ın gelenekselleşen “Han Kuang” askeri tatbikatlarını hedef aldı. Pekin yönetimi, Tayvan’ın savunma kapasitesini artırma amacıyla gerçekleştirdiği bu tatbikatların askeri bir gereklilikten ziyade, siyasi bir mesaj verme çabası olduğunu ileri sürdü.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tatbikatların hiçbir stratejik değer taşımadığı vurgulanarak, bu hareketlerin “boş bir gösteri” olduğu ifade edildi. Çinli yetkililer, Tayvan’ın bu tür askeri hareketliliklerle bölgedeki istikrarı bozmaya çalıştığını ve bu durumun “savaş ve panik ortamını körükleyen” bir unsur haline geldiğini iddia etti.

Pekin, Tayvan meselesini kendi iç meselesi olarak görmeye devam ederken, bölgedeki askeri tatbikatların gerilimi tırmandırdığı görüşünde. Çin Savunma Bakanlığı, Tayvan’ın bağımsızlık yanlısı adımlar atmasına yönelik sert uyarılarını yineleyerek, bölgedeki barış ve istikrarın ancak Tayvan’ın “tek Çin” ilkesine uymasıyla sağlanabileceğini savundu.

Askeri analistler, Çin’in bu sert söyleminin, Tayvan’ın savunma hazırlıklarına karşı bir psikolojik baskı ve caydırıcılık stratejisi olarak kullanıldığını belirtiyor. Bölgedeki askeri hareketliliğin ve karşılıklı sert açıklamaların, Tayvan Boğazı üzerindeki gerilimi daha da tırmandırmasından endişe ediliyor.