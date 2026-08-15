ABD’den NATO Müttefiklerine ‘Sadakat Anketi’: Trump’ın Dış Politika Çizgisi Test Ediliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Transatlantik güvenlik mimarisinde yeni bir dönemin sinyalleri verilirken, ABD yönetiminin NATO üyelerine yönelik attığı bu adım diplomatik çevrelerde geniş yankı uyandırdı. ABD’nin, Avrupa’daki askeri yorgunluğu yönetmek ve operasyonel varlığını optimize etmek amacıyla bir strateji değişikliğine gitmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Gönderilen “sadakat anketi” kapsamında müttefiklerin, Başkan Donald Trump’ın öncelikli olarak “Önce Amerika” (America First) yaklaşımıyla şekillenen dış politika doktrinine ne ölçüde uyum sağladıkları ve bu çizgiye ne derecede destek verdikleri sorgulanıyor. Anketin, Washington’ın gelecekteki savunma harcamaları, ittifak yükümlülükleri ve bölgesel güvenlik stratejileri konusunda müttefiklerinin duruşunu netleştirmek amacıyla tasarlandığı ifade ediliyor.

Askeri ve siyasi analistler, bu hamlenin sadece bir nabız yoklama değil, aynı zamanda ABD’nin Avrupa’daki askeri yükünü azaltma planlarının bir ön hazırlığı olduğunu savunuyor. Washington’ın, müttefiklerin savunma yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki istekliliğini ölçerek, hangi bölgelerde veya hangi müttefiklerle daha az yoğun bir askeri varlık sergileyeceğine karar verebileceği öngörülüyor.

Anket sonuçlarının, NATO içindeki güç dengelerini ve ittifakın gelecekteki stratejik yönelimini nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu. Müttefik ülkelerin, Washington’ın bu doğrudan ve sorgulayıcı yaklaşımına nasıl bir yanıt vereceği, transatlantik ilişkilerin geleceği açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.