  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Nebih Berri’den Sert Tepki: İsrail Bölgesel Barış Çabalarını ve Anlaşma Girişimlerini Yok Sayıyor

15 Ağustos 2026 - 18:04
News ID: 1852880

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail’in bölgedeki tırmanan şiddeti durdurmaya yönelik tüm diplomatik manevralara karşı direnç gösterdiğini açıkladı. Berri, cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan’da ve genel olarak bölgede savaşı ve gerilimi sona erdirmeye yönelik hiçbir anlaşma, yasa veya barışçıl çabayı dikkate almadığını vurguladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinin en etkili figürlerinden biri olan Nebih Berri, İsrail’in askeri operasyonlarının ve genişleme stratejisinin, uluslararası hukuk ve diplomatik çözüm yollarıyla taban tabana zıt bir çizgide ilerlediğini ifade etti. Berri, İsrail yönetiminin barış odaklı tüm girişimleri sistematik bir şekilde görmezden geldiğini belirterek, bu tutumun bölgeyi daha büyük bir felakete sürüklediğine dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, İsrail’in sadece Lübnan topraklarındaki saldırılarıyla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda bölgesel istikrarı sağlamaya yönelik her türlü yasal ve diplomatik mekanizmayı işlevsiz kılmaya çalıştığı savunuldu. Berri, İsrail’in barış çabalarına karşı takındığı bu “yok sayma” politikasının, çatışmaların derinleşmesine ve çözüm yollarının tıkanmasına neden olduğunu söyledi.

Bölgesel aktörlerin ve uluslararası toplumun arabuluculuk çabalarının İsrail tarafından karşılık bulmaması, Lübnan’daki siyasi ve güvenlik atmosferini daha da gerginleştiriyor. Berri’nin bu açıklamaları, İsrail’in bölgedeki askeri varlığını koruma ve saldırılarını sürdürme konusundaki kararlılığının, diplomatik kanalları tamamen devre dışı bıraktığı yönündeki endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha