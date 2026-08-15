Ahmed Vahidi: Devrim Muhafızları, ABD Ve Onun Müttefiklerini Zorlu Şartlarda Boyun Eğdirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi, kurumun askeri gücüne ilişkin dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Vahidi, Devrim Muhafızları’nın, “dünyanın tarihindeki en güçlü ordu” diye tanımladığı ABD ve onun müttefikleriyle son derece zor şartlarda karşı karşıya gelerek onları boyun eğdirdiğini ifade etti.

Açıklamada, bu ifadenin özellikle ABD öncülüğündeki askeri ve siyasi blok için kullanıldığına işaret edilirken, Vahidi’nin mesajında Devrim Muhafızları’nın bölgesel çatışmalar karşısındaki caydırıcı kapasitesine vurgu yaptığı görüldü.

İranlı komutanın sözleri, yalnızca askeri bir üstünlük vurgusu değil, aynı zamanda Washington ve müttefiklerine yönelik siyasi bir meydan okuma olarak da değerlendiriliyor. Vahidi’nin açıklaması, İran’ın son yıllarda geliştirdiği direniş ve asimetrik savaş söyleminin bir devamı niteliğinde yorumlanıyor.