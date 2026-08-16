Yemen’in Muha Limanı’nda Hareketlilik Durdu: Ticari Faaliyetler Askıya Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in Kızıldeniz kıyısındaki en önemli lojistik noktalarından biri olan Muha Limanı, bölgede tırmanan askeri gerilimin merkez üssü haline geldi. Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen askeri operasyonlar kapsamında liman tesislerine yönelik düzenlenen ve 25’ten fazla füzenin isabet ettiği yoğun saldırı dalgası, bölgedeki denizcilik faaliyetlerinin tamamen durmasına yol açtı.

Saldırının gerçekleştiği andan itibaren liman yönetimi, güvenlik gerekçesiyle tüm giriş-çıkışları yasaklayarak operasyonları askıya alma kararı verdi. Liman sahasında oluşan hasarın tespiti için teknik ekiplerin incelemeleri sürerken, lojistik merkezlerdeki personelin tahliye edildiği bildirildi. Muha Limanı, sadece ticari malların değil, aynı zamanda bölgeye ulaştırılan temel ihtiyaç malzemelerinin de ana giriş kapılarından biri olması nedeniyle, bu duraksamanın insani yardım süreçleri üzerinde de doğrudan etki yaratması bekleniyor.

Saldırı sonrası Kızıldeniz rotasını kullanan uluslararası nakliye şirketleri, artan güvenlik riskleri ve bölgedeki belirsizlik nedeniyle rotalarını yeniden değerlendirmeye aldı. Bölgedeki ticari gemilerin sigorta primlerinde yaşanan ani artış ve nakliye hatlarındaki aksamalar, küresel tedarik zinciri üzerinde yeni bir baskı oluşturuyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri kanadından operasyonun kapsamına ve hedeflerine ilişkin henüz resmi bir ayrıntı paylaşılmazken, liman çevresindeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı gözlemleniyor. Bölgedeki askeri hareketliliğin, önümüzdeki günlerde Kızıldeniz’deki genel deniz güvenliği dengelerini nasıl etkileyeceği yakından takip ediliyor.