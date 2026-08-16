Kusra’da Kuşatma Yedinci Gününde: İsrailli Yerleşimcilerin Saldırıları ve Askeri Baskı Sürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Nablus’un güneydoğusundaki Kusra kasabası, bölgedeki tansiyonun en üst seviyeye ulaştığı merkezlerden biri olmaya devam ediyor. İsrailli yerleşimcilerin başlattığı ve İsrail askeri birliklerinin sağladığı koruma altında devam eden saldırılar, kasaba halkını tam anlamıyla abluka altına almış durumda. Yedinci gününe giren kuşatma süreci, günlük yaşamı tamamen durdururken, kasabaya giriş ve çıkışların İsrail güçleri tarafından katı bir şekilde kısıtlanması, temel ihtiyaçlara erişimi kritik bir noktaya taşıdı.

Yerel kaynaklar, yerleşimcilerin özellikle tarım arazilerine ve sivil yerleşim alanlarına yönelik provokasyonlarını artırdığını bildiriyor. Kasaba sakinlerinin evlerine hapsolduğu süreçte, İsrail askeri birliklerinin bölgeye yığdığı teçhizat ve uyguladığı sıkı denetimler, sivil halk üzerinde ciddi bir psikolojik baskı yaratıyor. Kusra’daki mevcut durum, sadece bir güvenlik sorunu olmanın ötesine geçerek, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sekteye uğraması ve eğitim-sağlık hizmetlerinin durma noktasına gelmesiyle insani bir trajediye evriliyor.

Uluslararası gözlemciler ve insan hakları örgütleri, bölgedeki askeri hareketliliği ve yerleşimci şiddetini yakından takip ederken, Kusra halkı evlerini ve arazilerini korumak için direnişini sürdürüyor. İsrail makamlarından operasyonun kapsamına ve süresine dair resmi bir açıklama gelmezken, kasabadaki kuşatmanın yarattığı gerilimin çevre yerleşim yerlerine sıçrama riski endişeyle izleniyor.