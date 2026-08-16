Lübnan Parlamentosu İdam Cezasını Kaldırdı: Mevcut Kararlar Müebbet Hapse Dönüştürülüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da hukuk sistemini kökten değiştiren yasal düzenleme, parlamentoda yapılan oylama sonucunda kabul edilerek yürürlüğe girdi. Bu kapsamlı kararla birlikte, ülkede uzun süredir tartışılan idam cezası uygulamasına son verilirken, hali hazırda infazı bekleyen veya gelecekte verilecek tüm idam cezalarının, ağır işlerde çalışma şartını da beraberinde getiren müebbet hapis cezasına dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

Hükümet yetkilileri ve yasa koyucular, bu değişikliğin hem temel insan hakları çerçevesindeki yükümlülüklerle uyumlu olduğunu hem de adalet sisteminde modernleşmeyi hedeflediğini vurguladı. Söz konusu düzenleme, Lübnan hukuk tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. İnfaz sistemindeki bu dönüşümün, cezaevlerindeki işleyiş ve mahkumların statüsü noktasında yeni bir dönemi başlatması öngörülüyor. Parlamentonun bu adımı ülkedeki ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından olumlu bir gelişme olarak karşılanırken, yeni sistemin uygulamadaki detaylarına dair süreç yargı birimleri tarafından koordine edilmeye başlandı.